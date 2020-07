La incómoda escena íntima que vivieron dos protagonistas de 'Pasión de gavilanes'

Aunque se vio muy romántica y sensual, lo cierto es que una escena íntima que vivieron dos protagonistas de Pasión de gavilanes fue todo lo contrario.

El momento lo vivieron Natasha Klauss y Michel Brown, quienes le dieron vida a Sarita y Franco.

La confesión la hizo el actor en medio de una entrevista con Día a Día.

Allí contó que se trataba del primer desnudo en televisión de ambos.

En la escena ambos estaban acostados sobre paja.

Y aunque fue un momento sensual en televisión, la realidad es que fue una experiencia bastante incómoda.

Y es que por ese entonces el esposo de Natasha "trabajaba en RTI y andaba dando vueltas por ahí”.

El famoso Franco también reveló que tuvo que usar una pequeña prenda para "no estar tan desnudo".

“A Rodrigo Triana se le ocurrió la gran idea de, para que yo no estuviera completamente desnudo, ponerme una tanga brasilera. Entonces, no sé si me daba más pena estar desnudo delante de Natasha o que se quede conmigo la imagen de esta coquita".

