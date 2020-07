La costosa joya que Pipe Bueno le regaló a Luisa Fernanda W por su cumpleaños

View this post on Instagram

Yo la verdad les soy muy honesta, soy una mujer que gracias a Dios puedo darme los gustos que desee ya que desde muy niña trabajo, y siempre ahorro para YO MISMA SUPLIR MIS CAPRICHOS, y las personas que me conocen saben que no soy aferrada a NADA MATERIAL, pero cuando un hombre tiene la capacidad de sorprenderte con un detalle sin importar su valor, esto vale más que cualquier detalle costoso, siempre lo que cuenta es el detalle ♥️ que bonito es sentirnos especiales para una persona y que siempre tenga el deseo de sorprenderte y tratarte con amor. Gracias amor 🙏🏼💕