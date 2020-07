Luisa Fernanda W dejó callados a quienes critican su ropa de maternidad con un mensaje en redes

Cansada de los malos comentarios y con un mensaje corto y muy decente, Luisa Fernanda W dejó callados a quienes critican su ropa de maternidad.

Hace algunos meses la youtuber reveló que está esperando su primer hijo.

Y desde entonces ha compartido cada etapa de su proceso y ha sido blanco de muchos comentarios.

Entre ellos, algunos internautas le piden que use más ropa de maternidad.

Y es que la influencer normalmente se deja ver con ropa deportiva y ceñida al cuerpo.

Por eso, Luisa respondió a todos los comentarios en su más reciente publicación de Instagram.

Allí aparece usando ropa interior y un pantalón de pijama que deja al descubierto su embarazo.

Pero lo que más llamó la atención fue el mensaje que escribió:

"Por ahí dicen que uno por estar embarazada no puede usar pijamas sexis, o no puede usar ombligueras, porque solo se debe usar ropa materna, etc. Yo opino que cada quien se viste como mejor le parezca".

Muchos de sus seguidores apoyaron sus palabras, mientras otros le pidieron que disfrute su embarazo y use otro tipo de prendas.

