Luego de mucho tiempo, y en televisión, Óscar Naranjo reaparece, y haciendo una extraña confesión sobre su cambio de vida.

El joven se dio a conocer siendo participante de Protagonistas de Nuestra Tele.

Sin embargo, luego de eso desapareció durante varios años y reapareció hace unos meses mostrando su cambio radical.

Había cortado su cabello, había dejado de ser gay y también comenzó a estudiar.

Y justamente, hablando de su cabello, por fin reveló por qué decidió cortarlo.

De acuerdo con el ex-Protagonista, fue una exigencia que Dios le hizo.

“Dios me dijo: 'te tienes que cortar el pelo, no me gusta'”, aseguró en medio de una entrevista para televisión.

También afirmó que, aunque respeta a los hombres con cabellera larga, lo cierto es que Dios le dijo que era una deshonra que un hombre tuviera el cabello largo, y que eso es solo para mujeres.

Su confesión, que para varios fue "bastante extraña", podrá verla en el siguiente video:

Óscar Naranjo, 'El camaleón', dijo que se cortó el pelo porque Dios se lo pidió pic.twitter.com/FDUyASYJ0T — Pille pues (@PuesPille) June 18, 2020

