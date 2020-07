La mentira sobre el lugar donde se grabó 'Pasión de gavilanes' que muchos creyeron

View this post on Instagram

Hasta nueva orden. Por el bien de nuestra comunidad, y conscientes de la problemática mundial, hemos cerrado nuestras puertas luego de abrir todos los días desde 1.968. Esperamos con Fe, estar recibiéndolos muy pronto. #elportico #restaurantes #eventos #campestre #airepuro #turismo #turismoporcolombia #matrimonios #congresos #familia #dogfriendly