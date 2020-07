Trino de Margarita Rosa de Francisco generó controversia en redes. La actriz molestó a algunas personas de la comunidad afro con su comentario en redes.

En sus redes, Margarita es conocida por su sinceridad.

Esto le ha conseguido muchos seguidores y admiradores, pero también una que otra discusión.

En este caso, ella no intentó seguir el enfrentamiento, pero sus seguidores sí se quedaron discutiendo entre ellos.

Todo comenzó cuando la actriz escribió una anécdota.

Según recuerda, un novio le decía "negra" por petición de ella misma. Después, agregó que esto le parecía un sobrenombre "dulce y sexy".

Esto último fue lo que molestó a varias personas, que le hicieron caer en cuenta que no debería referirse a la palabra "negro/a" como un "sobrenombre".

Alguna vez tuve un novio al que le pedí que me dijera “negra”. “Te quiero, negra”, “negrita, bailemos”. No sé, suena delicioso, me gusta ese sobrenombre. Me parece dulce y sexy.

— Margarita Rosa (@Margaritarosadf) July 9, 2020