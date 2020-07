¿Iván Lalinde se fue con rabia de RCN como muchos televidentes creyeron? Y es que el presentador habló de su paso por el canal en medio de un live con la revista 15 Minutos.

Primero afirmó que se llevó del canal grandes momentos, experiencias, amigos y muchas canas.

Y para resolver las dudas de los televidentes, aseguró que se "fue feliz y muy contento" y no con rabia, como muchos pensaron en su momento.

Sin embargo, no dudó en hablar de las personas que le hicieron pasar dolorosos momentos.

"Aprendí a no ser tan ingenuo, que no todo el mundo es bueno. Me di cuenta que había gente que no quería nuestro trabajo. En dos años aprendí que hay muchos hijueputas en el camino y que uno tiene que saber defenderse".

Las revelaciones del presentador colombiano podrá verlas en el siguiente video desde el minuto 5:

Cabe recordar que Iván comenzó a ser parte de RCN hace dos años, siendo parte de El desayuno.

El programa acabó a inicios de este año y su reemplazo fue Nuestra casa, que también finalizó hace un par de semanas.

