La nueva sección que tendrá 'Día a día', ¿para subir el rating?

Ahora Día a día tendrá un espacio para Caza videos en donde Carolina Cruz, Catalina Gómez, Carolina Soto y Carlos Calero, presentarán cada día un nuevo video y los invitados tendrán la difícil tarea de elegir el ganador de un televisor. Además, aprenda las mejores recetas, manualidades, actividades para hacer en casa, y muchas recomendaciones, en un solo lugar. @carolinacruzosorio @caritosotooficial @carloscalero29 @apuntesdecata