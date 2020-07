Jessi Uribe dio curiosa explicación sobre su tatuaje mal escrito, ¿no le creyeron? El cantante aclaró por qué, según él, no tiene ningún error.

El día de ayer, Jessi Uribe llamó la atención por una foto en la que se ve un tatuaje nuevo.

Este está escrito en inglés, y dice "Where life begins and love never end". Lo que el cantante bumangués no notó cuando se lo hicieron es que en dicha frase "end" debería ir escrito "ends".

Así, cuando se lo hicieron saber, su respuesta fue que la decoración de la tipografía al final era la "S" faltante. Pero dicha explicación no convenció.

"Tiene la 's' al final, es el diseño que se hizo así, con la 's' al final acostada", dijo.

Sin embargo, le dijeron que eso no parecía una 's' de ninguna manera.

"eso no parece una 'S' acostada", "¿es una 's' con forma de infinito, o qué?", fueron algunas de las respuestas.

A la larga, varios entendieron que esos errores son comunes en los tatuajes, y le sugirieron simplemente agregar la 's'.

Los más jocosos, por otro lado, lo animaron a "hacer un comercial de cursos de inglés online".

Los mensajes se pueden leer en la sección de comentarios de esta publicación:

