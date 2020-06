Le dan palo a Jessi Uribe por un tatuaje en inglés que "quedó mal escrito"

"Qué mal inglés el tuyo", comentaron sus seguidores, y es que ahora le dan palo a Jessi Uribe por un tatuaje en inglés que, al parecer, tiene un grave error.

El cantante subió a sus redes sociales una foto en la que se le puede ver sin camisa.

Y muchos de sus seguidores se dieron cuenta que estaba estrenando un tatuaje.

Se trata de un tatuaje que tiene un mensaje en inglés: "Where life begins and love never end".

Le dan palo a Jessi Uribe por un tatuaje en inglés

Varios de sus seguidores aplaudieron la frase, pero otros notaron un error, y es que el end debería terminar con en "s": "Where life begins and love never ends".

Y claro, no dudaron en comentarle a Jessi que tenía que arreglar ese error.

Sin embargo, el mismo Jessi afirmó que no había un error, pues la "s" sí está:

"Tiene la 's' al final, es el diseño que se hizo así, con la 's' al final acostada" escribió.

No obstante, muchos seguidores siguen afirmando que la famosa "s" no está y que solo fue un pretexto de Jessi para defender su error.

Captura de pantalla Instagram

