¡Qué lujo! Millonario regalo que Silvestre Dangond le habría dado a su hijo es tema de conversación en redes

Recientemente, Luis José, hijo del cantante vallenato Silvestre Dangond, cumplió sus 15 años, y al parecer, el artista le regaló un Rolls-Royce Ghost, de aproximadamente €200.000 euros, unos $846.000.0000 millones de pesos. En unas fotos que publicó el joven en su Instagram, se ve posando junto a la lujosa automóvil, uno de los más costosos y lujosos de Estados Unidos, es el tipo de automóviles que utilizan los más famosos del mundo. Título y redacción original de Vallenato y más na © Foto: Archivo particular