Medios aseguran que Silvestre Dangond hizo tremenda fiesta de cumpleaños en plena cuarentena

View this post on Instagram

Con la visita de su abogado y amigo Abelardo de la Espriella, quien fue en compañía de sus hijos y su esposa, Silvestre Dangond celebró sus 40 años en su casa de Miami, Florida, con mariachis, piscina y una videollamada especial con amigos en Colombia. Mientras realizaba la celebración de sus 40 años junto a su esposa e hijos, Silvestre se conectó en Colombia vía ZOOM con Carlos Bloom, Kanys Kany, La Chapola, Ambrosio Plata, Carlos Miguel Diazgranado, Diomar García, Iván Daza y Leonel Montalez. Junto a ellos la celebración fue diferente y también especial, pues, Silvestre les interpretó 5 canciones de su nuevo álbum 'Las Locuras Mías', les compartió detalles de este nuevo álbum y compartieron anécdotas. Cabe destacar que el locutor de Valledupar "Chucho" Montes, confirmó en días pasados que Silvestre lanzaría dos canciones el día de su cumpleaños, afirmación que fue totalmente falsa, porque el artista no hizo dicho lanzamiento el pasado 12 de mayo. Título y redacción original de Vallenato y más na © Foto: Edición