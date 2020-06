Sandra Barrios publicó nostálgico mensaje, y dicen que es para Jessi Uribe

View this post on Instagram

En la vida de todos hay tropiezos pero algunas personas entendemos que el dolor es pasajero, puede durar un día, un mes, un año, pero va a pasar, y si te rindes, se va a quedar ahí de por vida. No siempre vas a ganar, incluso puedes fracasar más veces de las que vas a ganar, pero no tengas miedo porque cuando ganes va a ser tan satisfactorio que solo te vas a acordar de lo bueno y ese fracaso solo te va a dar la madurez y la fortaleza que necesitabas para ser feliz. No hay opción “ si te caes, te levantas y avanzas hacia lo que será tu verdadero premio, siempre de la mano de Dios”. 😉