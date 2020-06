¿Habrá segunda parte de Pasión de gavilanes y por eso Caracol volverá a emitirla? ¿El canal está preparando a los televidentes para nuevos capítulos?

Y justamente, debido a este reestreno, los televidentes se han preguntado si hay una estrategia detrás.

De acuerdo con varios espectadores, puede ser que se "acerque una segunda temporada", de allí que Caracol haya decidido volver a presentarla.

Sin embargo, de acuerdo con algunos protagonistas de la producción, no será así.

“Por ahora la verdad no hay planes, pero me encantaría, me parece lo máximo. Es una historia muy bonita que quedó marcada para todos nosotros y obviamente me encantaría volver a estar en esta producción”, aseguró Paola Rey a People en Español, quien dio vida a la rebelde Jimena.

Por su parte, Natasha Klauss dijo lo siguiente a People: “Yo creo que si hoy nos juntamos y hacemos Pasión de gavilanes 2, no sé, por esas cosas mágicas de la vida estaría bello, pero difícil”.

Se espera que la novela sea el reemplazo de La venganza de Analía que dentro de pocos días acabará.

