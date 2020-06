Así se ve ahora Natasha Klauss, casi 20 años después de 'Pasión de gavilanes'

View this post on Instagram

Mis amores ¿han pensado cómo pueden saber si su mascota es alérgica a algún ingrediente? 🤔 ⠀ Alrededor de la comida para mascotas hay bastantes mitos, entre ellos las alergias que las mascotas pueden desarrollar al consumir ciertos ingredientes. Para detectar si Rocco presenta alguna posible alergia, intolerancia o hipersensibilidad a algún alimento, he seguido estas recomendaciones de Pet Food Institute @copetfood: ⠀ 1. Observa si tu perro presenta picazón o rascado constante. 2. Revisa su piel y oídos ante una posible infección. 3. Revisa que tu mascota no tenga pequeños bultos o masas en la piel. 4. Cerciórate si hay cambios de apetito en tu mascota. 5. Asegúrate de que no presente vómito o diarrea. ⠀ Otras causas por las que tu mascota podría estar presentando estos síntomas, pueden estar relacionadas con la presencia de ácaros del polvo doméstico, polen, moho, pulgas u otros insectos en el ambiente. Ante cualquier signo de enfermedad, lo mejor siempre será consultar a tu médico veterinario. ⠀ #MyPetPFI