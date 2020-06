El tratamiento al que Pipe Bueno se está sometiendo para bajar de peso

View this post on Instagram

@pipebueno está en tratamiento para adelgazar. . El tratamiento es a través de imanes en sus orejas que controlan la ansiedad y las ganas de comer. . Además está haciendo una rutina de ejercicio bien pesada. Así que dentro de poco esperamos ver un Pipe bien esbelto. . También nos contaron que la familia del cantante se trasladó a Medellín, pues no quieren correr el riesgo de perderse el nacimiento del nuevo integrante. . . . . . . . . . . #PipeBueno #LuisaFernandaW #LaRed