Luisa Fernanda W desmintió uno de los rumores más sonados sobre su relación con Pipe Bueno

Luisa Fernanda W confirmó que la conversación que compartió ayer si fue escrita por don Fabio Legarda y que tiene pruebas🤯. . Además, se refirió a los constantes rumores que le crearon y que fueron totalmente falsos😱. . Luisa aseguró que Dios es el único que le ha dado la fuerza para seguir, a pesar de los constantes ataques que recibe a diario😰. . Otro detalle que llamó la atención fue que confesó que no le gusta llorar en público… y aprovechó para recordar que la gente decía que lloró más por el cerdito que por Legarda🙃. . Por último, cambio el tema para referirse a Nicolás Arrieta y la lucha legal que enfrentaron, aunque prefirió seguir evadiendo ese controversial tema🧐. . . . #rechismesluisafernandaw #luisafernandaw #legarda #pipebueno #luisafernanda #medellin #maquillaje #nicolasarrieta #colombia #chismes #rumores #donfabiolegarda