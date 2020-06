Ciro Guerra se defendió ante múltiples acusaciones de abuso y acoso sexual

Uno de los escándalos del momento son las acusaciones al cineasta Ciro Guerra por parte de ocho mujeres que lo denuncian de abuso y acoso sexual. El señalamiento fue revelado por el portal Volcánicas, donde se presentaban testimonios en contra de Guerra, a quien acusan de toques indebidos y lenguaje lascivo aprovechándose de su posición.

Luego del cuestionamiento de la opinión pública a lo largo del día, Guerra decidió expresarse con una publicación y dar su verdad. El cineasta pide que no se le juzgue hasta que la justicia indique si es verdad o no de lo que se le acusa.

Ciro Guerra se defendió ante múltiples acusaciones de abuso sexual por parte de 8 mujeres

"Ante la publicación del día de hoy por parte de la Revista Volcánicas, en la que se hacen graves acusaciones anónimas en mi contra, me permito manifestar que no he cometido ninguna de las faltas de las que se me señala, y que no tengo otra opción para limpiar mi nombre, que recurrir a las vías legales. Ofrezco disculpas a todos los que se vean afectados, a todos los que han tenido que leer estas horrorosas, mentirosas y malintencionadas palabras, y agradezco a todas las personas que me han brindado su apoyo y acompañamiento. Les pido que por favor antes de juzgar, todos esperemos que la justicia evalúe y arroje total claridad de los supuestos hechos mencionados".

Guerra también habló para Caracol Televisión, ratificando las palabras que dijo en su comunicado.

