Ocho mujeres señalan a Ciro Guerra por acoso sexual. Sus testimonios fueron recogidos en la página web de Volcánicas.

El reconocido director de cine colombiano está en el ojo del huracán por los señalamientos de ocho mujeres diferentes, quienes cambiaron sus nombres para evitar represalias.

Al parecer, todas fueron víctimas de acoso sexual por parte de Ciro Guerra.

Según cuentan las diferentes mujeres, el director intentó sobrepasarse con todas ellas, tocándolas indebidamente, e ignorando sus negativas con conversaciones lascivas.

Casi en todos los testimonios, Ciro usó como "amenaza" su prestigio, recordándole a las mujeres que, de alguna forma, corrían riesgo de verse afectadas profesionalmente si no accedían a sus peticiones.

"Ciro se sentó en una silla frente a mí y se tiró a darme un beso pero de una manera muy torpe y brusca, como intentando meterme la lengua en la boca, tan de la nada fue que hasta nos dimos un cabezazo. Yo quedé muy nerviosa, sentía que no podía ser grosera con el man.​ Le dije: “Oye, yo tengo novio y tú estás muy borracho”, y me respondió: “No pasa nada, vamos un rato a donde yo me estoy quedando, ¿qué tiene de malo tener unos orgasmos antes de dormir?”, es parte del relato de una de las denunciantes.

Ocho mujeres señalan a Ciro Guerra por acoso sexual, una de ellas también por abuso

Sin embargo, el relato más delicado es el de la mujer que dice haber sido abusada sexualmente.

De manera similar con las otras mujeres, Ciro le hizo algún ofrecimiento profesional, con el cual logró quedarse a solas con ella.

Una vez allí comenzó a propasarse con tal violencia que a la denunciante no le quedó de otra que entrar en negación sobre lo que estaba viviendo.

Logró escaparse gracias a que un amigo llegó a recogerla, pero para entonces ya él había abusado de ella.

Después de lo sucedido Ciro le dijo que lo que había pasado debía ser "un secreto entre los dos".

Todos los testimonios de las afectadas pueden leerse en la página de Volcánicas.

Las periodistas a cargo también contactaron a Ciro Guerra, quien negó haberse propasado con alguna mujer.

"¿Esto es una entrevista que va a salir publicada? Todos los hombres nos hemos acercado en algún momento a una mujer y pues es decisión de ella si, mejor dicho, uno entiende si es bienvenido o no, pero la verdad es que si una mujer uno no siente que le copia o le responde, uno no puede seguir adelante", dijo.

De igual manera, dijo estar al tanto de amenazas de posibles denunciantes en el pasado, pero asegura que son acusaciones falsas.

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí