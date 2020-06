Natalia París reveló con qué actriz le puso los 'cachos' el 'Gato Baptista'

View this post on Instagram

Los cambios a veces son incómodos para muchas personas, yo puedo decir que si me siento muy cómoda me siento como en una pecera pequeñita y siento que no crezco. Siempre me he sentido así, entonces generalmente me siento más atraída a las cosas más difíciles porque es donde siento más satisfacción. Esa soy yo. 🤷‍♀️ Quizás cuando ya haya aprendido mucho, en algún momento me calme y solo quiera estar cómoda. Solo Dios sabrá.