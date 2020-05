La revelación del 'Gato' Baptista sobre Natalia París que dejó a más de uno con la boca abierta

Años después de su tórrido romance se conoce esta revelación del 'Gato' Baptista sobre Natalia París, por la que muchos hasta pensaron que podría haber una reconciliación.

Ahora que el 'Gato' ha vuelto a la televisión colombiana con La venganza de Analía, muchos han recordado su relación con la modelo.

Y justamente este aspecto no podía pasar desapercibido en medio de un live en el que ambos se reencontraron.

Allí el 'Gato' fue sincero y le dijo a Natalia que ella era el amor de su vida.

“Yo te digo una cosa, Nati, yo no me he enamorado como me enamoré de ti en esa época", le confesó.

“Nunca he tenido un enamoramiento de tanta identidad”, agregó el artista.

Las confesiones dejaron a Natalia con la boca cerrada por varios segundos.

Además, también hicieron que sus mejillas se sonrojaran.

En la conversación se notó el cariño que el actor le siente a Natalia, y es que no dudó en decirle mi amor y hablarle con mucha ternura.

Además del tema del amor, Natalia y el Gato también hablaron de cómo están pasando la cuarentena.

La conversación entre los dos famosos podrá verla a continuación:

Revelación del 'Gato' Baptista sobre Natalia París

