Daniella Álvarez explicó la razón exacta por la que tuvieron que amputarle la pierna

Daniella Álvarez explicó la razón por la que tuvieron que amputarle la pierna. La pregunta se la plantearon en entrevista con La W.

La exreina es tema de conversación tras la amputación de una de sus piernas.

Recapitulando, la ex-Señorita Colombia fue operada hace unos días por un tumor estomacal.

Hasta ahí, todo parecía como un procedimiento riesgoso, pero de alguna forma rutinario.

Sin embargo, la operación afectó la aorta de Daniella, una arteria que sale del corazón y lleva sangre a las piernas. Esto es desafortunado, pero puede ocurrir en algunas cirugías del abdomen.

Así, una de las piernas de Daniella dejó de recibir sangre, lo que ocasiona que el tejido comience a morir (necrosis). Esto fue exactamente lo que notaron los médicos, quienes le explicaron que ya tenía una necrosis avanzada.

Finalmente, la opción más viable para la exreina era que le amputaran la pierna para evitar una infección o algún malestar mayor.

Esto, a pesar de que le hicieron varios procedimientos para intentar salvarle la pierna.

“yo no imaginaba mi vida sin mi pie", admitió Daniella. "Me gusta bailar, pero eso fue una llorada, yo misma dije 'es mi vida o un pedacito lo que se me va a ir'. Entonces ahí le dije a mi familia que aceptaba mi situación”, dijo.

Daniella Álvarez explicó la razón por la que tuvieron que amputarle la pierna

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí

También le puede interesar