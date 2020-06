Cansada de los rumores, los malos comentarios y hasta las amenazas, Jéssica Cediel estalló y se despachó contra los medios y sus detractores

Lo hizo a través de varias historias de Instagram en las que aseguró que está "mamada" de que los medios y las personas hablen de su vida sin conocerla.

"Ojalá algunos periodistas y medios dejaran de hablar tanta basura acerca de mi vida. Sinceramente no entiendo cuál es el morbo de publicar información tergiversada. No entiendo cómo no pueden respetar o por lo menos limitarse a decir la verdad", dijo.

Jéssica Cediel estalló y se despachó contra los medios y sus detractores

Pero eso no fue todo. Su mensaje es más extenso.

"Y para todas esas personas que me ultrajan, que se burlan de una tragedia, que me han deseado el mal y hasta la muerte, solo puedo decirles que les envió bendiciones".

Cabe recordar que hace poco la presentadora tuvo que pasar por una cuarta cirugía por los biopolímeros en sus nalgas.

Eso sumado a que, por diferentes razones, terminó cancelando dos compromisos con dos hombres.

