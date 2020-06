Jéssica Cediel habla de una posible amputación para eliminar los biopolímeros completamente

Luego de una cuarta cirugía, bastante dolorosa, Jéssica Cediel habla de una posible amputación para eliminar los biopolímeros de forma radical.

La presentadora fue invitada a Día a Día y allí habló de la nueva operación por los biopolímeros.

Sustancia que se encuentra en sus nalgas desde hace años.

Y en medio de la conversación, hizo referencia a una opción para sacar completamente la sustancia de su cuerpo, pero que es muy extrema: la amputación de esa parte de su cuerpo.

“Tengo que esperar un año para que todo se termine de reacomodar. Desgraciadamente, es imposible sacar todo ese veneno, porque eso está pegado a los músculos y no se puede, a no ser que sea con una amputación total de la zona, algo que sería demasiado fuerte y no estoy preparada para eso”, explicó la famosa.

Cabe mencionar que Jéssica se convirtió hace pocos días en la portada de la revista Vea.

Allí contó más detalles de la cuarta intervención en su trasero:

“Me empezó a doler y me desmayé. Fue el primer día que me hicieron lavado con agua oxigenada, te la meten a presión con una jeringa y te sacan la sangre y el agua. ¡Es doloroso! De los senos para abajo tenía el cuerpo inflamado, además se me pegó la piel de la espalda y tenían que chuzar con las jeringas para sacarme el líquido”.

