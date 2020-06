Por foto de su superguapo hijo, le dicen "suegra" a Carolina Gómez

View this post on Instagram

Gracias @hola_col por esta lindísima edición! Llega en un momento en donde poderla ver y leer me acerca a este amor de mi vida que abrazo a la distancia y disfruto a lo lejos desde hace un par de meses. Esperando el momento en que pueda volverlo a besar y tener en mis brazos! #mommaslove #stayhome #contigoencasa