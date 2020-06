El gesto solidario de Carolina Soto con personas que pedían ayuda fuera de su edificio

View this post on Instagram

La carrera que se pegó Carolina Soto😅. . La presentadora bajó de su apartamento para brindarle una ayuda a un grupo vallenato que estaba cantando a las afueras de su edificio🤩. . Sin embargo, cuando llegó los cantantes ya se habían desplazado, así que sin pensarlo tomó su carro para alcanzarlos😱. . . . #rechismescarolinasoto #carolinasoto #carosoto #carolinasotooficial #bogota #rechismes