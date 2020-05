¿Lo notó? Esposo de Carolina Soto apareció gateando en transmisión en vivo

View this post on Instagram

Hasta q llego el día! ENCUENTRE AL PERSONAJE!!! 😒🥴🙈 jum!!! No se queda quieto! Y yo ACTUA NORMAL!!!! Esto del trabajo en familia es cosa de locos! pero q buena experiencia! CUANDO EL PAPÁ ES MAS INQUIETO Q LOS NIÑOS🥴asiiiiiii!