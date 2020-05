"Un poquito boleta": ¿Actriz de 'Betty, la fea' se avergüenza de la ropa que usó en la novela?

View this post on Instagram

Amigos bellos, Miren mi #tbt tan hermoso. Ahora que estoy en casa de mi madre me encontré cantidad de fotos que me han puesto a viajar en el tiempo. Hace años, cuando fuimos a Puerto Rico con el elenco de #bettylafea Jerry Rivas a quien como buena salsera admiro demasiado, me pidió este par de fotos: recuerdo el momento exacto cuando el se me acercó y me pidió la primera; me dijo q el y su familia me admiraban mucho, y yo en shock le dije: no no, tú por favor regálame una foto a mi! El placer, el honor es mío! Me he bailado todas tus canciones por favor… y ahí están las dos fotos, en dos momentos diferentes. Que gran honor #marthaisabelbolaños @elgrancombodepuertorico @jerryrivasoficial #amolasalsa #isladelencanto @salsasinmiseria