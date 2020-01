¿La pupuchurra de 'Betty la fea' se casa? Entristeció a sus admiradores con un video en redes

View this post on Instagram

Amigos bellos! Me ven tan feliz porque es solo un trabajo. OJO, cuidado con los chismes 😂Estamos haciendo el vídeo de la canción #amordesgraciado de @juanmanuel_vp y dirigidos por @john_edward_blandon y su empresa @industriacreativacolombiana que está increíble! La canción es un boleraso que ya pueden escuchar en YouTube y en el vídeo que esta en construcción, yo seré esa mujer que no se conforma con nada y requiere de tanta atención que termina dañando todo. Aunq como experta en relaciones les puedo decir que todo es 50/50 y q nuestras parejas son los mayores maestros que atraemos para aprender las lecciones correspondientes. Yo no soy Fan del matrimonio, no digo nunca! Pero no es mi sueño aunq vestida de novia y entrando a la iglesia pude imaginar q debe ser un día muy feliz, lastima q no se mantenga así! Por ahí hay un chiste q dice q los solteros quieren estar casados y los casados muertos 🤣. Díganme Uds porque yo no se. Y por ahora no lo quiero averiguar. Lo que si les deseo amados míos, es paz en sus corazones y realización personal! Los quiero! Dios me los bendiga! @team_marthabolanos #marthaisabelbolaños #positivevibes #soloporhoy #actriz #actrees #actinglife #gracias