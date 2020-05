El cambio físico que hizo Vanessa de la Torre, a petición de los televidentes de Caracol

Muchos televidentes se dieron cuenta del cambio físico que hizo Vanessa de la Torre para presentar Noticias Caracol. Lo que no sabían es que fueron los televidentes quienes se lo pidieron.

A través de un mensaje en redes sociales aseguró que volvió a presentar con el cabello suelto.

"Esta semana me volví a soltar el pelo, lo que no he podido quitarme es la cara de angustia. Me lo corté un poco, yo misma. Gracias siempre por acompañarme tanto".

Sin duda, muchos televidentes le estaban pidiendo este cambio y ella cumplió con sus deseos.

Los comentarios no se hicieron esperar, muchos de ellos afirmando que se ve mejor así.

Otros, en cambio, aseguraron que se ve más bella con el cabello recogido.

Verdad o mentira, así se ve la presentadora con su melena suelta:

El cambio físico que hizo Vanessa de la Torre

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí

También le puede interesar: