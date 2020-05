Foto de Hassam revela su nueva apariencia luego de la quimioterapia y un trasplante

View this post on Instagram

Hoy fue mi última quimio de este ciclo, viene una biopsia y dependiendo del resultado todo puede ponerse a mi favor! Durante todo el proceso no quise en catéter interno para no estar pensando en que ando enfermo! 💪🏽 me regañaron pero qué hago, es mi forma de enfrentar esta joda. GRACIAS por todos sus mensajes! Me recargan de energía! 🙌🏽