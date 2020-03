¿Lo logrará? El récord que podría romper Adriana Lucía en 'MasterChef Celebrity'

View this post on Instagram

Es un honor para mí ser parte del top 5 de @masterchefcelebrityco 😭😭😭😭😭. Ha sido muy duro llegar hasta aquí. Este triunfo también va para mi familia, especialmente para mi esposo @felipebuitrago_ y mi hijo, por tantas horas lejos de ellos, por tantos sacrificios. Por esos días mi hijo estaba enfermo y yo siempre soy la “doctora mami” pegada a él y no poder estar cuidándolo me generaba muchos sentimientos difíciles de manejar dentro del programa; recuerdo que mi esposo me dijo: “tú siempre estás con nosotros así no estes físicamente, ademas esto es algo momentáneo, ve y cocina como si lo hicieras para nosotros” y eso hice 😭😭, con todo el amor del mundo lo hice 😭😭. Te agradezco mucho @juandiegovanegasl por ser parte vital en este reto, por tus conocimientos y tu hermosa manera de enseñarme. Gracias a todos los que desde sus casas han hecho fuerza por mí, hasta aquí se siente todo ese amor inmerecido que me dan. Infinitas gracias a Dios por ponerme en los lugares que Él ha querido, incluso los que sobrepasan todo mi entendimiento.