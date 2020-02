La presentadora compartió su opinión en entrevista con PUBLIMETRO. ¿Extraña a los anteriores? Paulina Vega habla de los nuevos jurados de A otro nivel.

Este diario estuvo presente en la rueda de prensa de A otro nivel, justo antes de su estreno.

Por esta razón, conocimos de primera mano las opiniones de Paulina Vega respecto al show en su nueva temporada.

En esta ocasión hay cambio de jurados, y le preguntamos a la ex Miss Universo su opinión sobre la nueva terna.

¿Extraña a los anteriores? Paulina Vega habla de los nuevos jurados de A otro nivel

En conversación con PUBLIMETRO, Paulina contestó dejando claro que no tiene problema con los nuevos, pero ya tenía una amistad con los anteriores.

Aun así, asegura que es un honor tenerlos en el show:

"Tengo que decir que nunca dejas de extrañar, y yo extraño a Fonseca, a Kike Santander y a Silvestre Dangond. Pero también es bueno renovarnos, sobre todo con gente bella y estos tres personajes que verán son divinos. No conocía a ninguno en persona, aunque obviamente les he seguido la carrera y es un honor tenerlos en el programa. Ellos tuvieron química inmediata, yo no he estado con ellos en el estudio porque me encuentro abajo en el ascensor, pero nos hemos conectamos a través de un monitor, y así no más, la hemos pasado increíble", dijo.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ

También le puede interesar