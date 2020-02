"'A otro nivel' prueba tu talento, pero también tu control de los nervios": Paulina Vega

A otro nivel vuelve mañana al canal Caracol con varias renovaciones. Greeicy Rendón, Diego Torres y Paola Jara serán sus nuevos jurados, y además, los aspirantes deberán pasar antes por Canta conmigo, es decir, tendrán que enfrentarse a 100 jurados latinos, esperando pasar directo a la competencia o tener un nuevo chance para enfrentarse al ascensor que muchos ya conocen. Varios aspectos se renuevan, pero Paulina Vega se mantiene como su presentadora estrella. Ella le contó a Publimetro detalles que necesita saber antes de encender su televisor a las 8:00 p.m.

¿Cómo se enteró de lo nuevo que traía el reality esta temporada? ¿Le pareció loco?

Me emocioné demasiado, me llevaron a las oficinas de Caracol y me dijeron: "esta es la gran sorpresa (la unión con Canta conmigo) y la vamos a grabar en Brasil". Me mostraron el programa, que ha salido en países como Inglaterra y el mismo Brasil, y aunque en un comienzo pensé que era una broma, porque requería un trabajo enorme, finalmente cuando reaccioné dije que sí. Además Brasil es uno de mis países favoritos, era imposible que saliera una negativa de mi boca.

¿Qué le emociona de esta temporada renovada?

Hay algo que me alegra mucho y es que van a ver muchísimas más mujeres. Y no me van a creer porque soy la presentadora, pero realmente tenemos estrellas en el programa, es un talento que realmente está a otro nivel y que te deja con la boca abierta. Y la verdad es que cuando vean el programa, luego de ver a varios participantes van a pensar: "Dios mío, ¿por qué no está haciendo una gira alrededor del mundo?".

También van a ver a muchas personas que ya tienen una carrera establecida, pero decidieron someterse a que los juzguen. Esa es otra parte interesante del programa. Con decirte que muchos jurados sufrieron demasiado porque, a pesar de seguir las carreras de estos personajes, la presentación de Canta conmigo no les convenció y dijeron que no. Y eso los deja muy traumatizados porque se sienten mal de juzgar una persona que no deberían estar juzgando. Esa clase de momentos los definí como incómodos.

El programa también se renueva con sus jurados, y es que ahora veremos a Diego Torres, Greeicy Rendón y Paola Jara…

Tengo que decir que nunca dejas de extrañar, y yo extraño a Fonseca, a Kike Santander y a Silvestre Dangond. Pero también es bueno renovarnos, sobre todo con gente bella y estos tres personajes que verán son divinos. No conocía a ninguno en persona, aunque obviamente les he seguido la carrera y es un honor tenerlos en el programa. Ellos tuvieron química inmediata, yo no he estado con ellos en el estudio porque me encuentro abajo en el ascensor, pero nos hemos conectamos a través de un monitor, y así no más, la hemos pasado increíble.

Antes de llegar a los tres jurados los participantes tuvieron que enfrentarse a 100 expertos en música en Brasil. Muchos tuvieron calificaciones increíbles, pero no pasaron directo a la competencia y tendrán que demostrar su talento en el ascensor. ¿Cuál es el papel de Paulina en ese momento decisivo?

¡Es de apoyo total! Como ninguno de los tres los vieron en Brasil, pero yo sí y sé el puntaje que obtuvieron (y muchos de ellos fueron casi perfectos), siempre me la paso sufriendo y pensando que merecen seguir en la competencia, pero al mismo tiempo les digo que si ya la sacaron del estadio con 100 personas, pues podrán hacerlo con nuestros tres jurados.

Ahora bien, ¿cómo fue enfrentarse a Canta conmigo, teniendo en frente a 100 jurados?

Fue horrible. No sé si se alcanza a ver en televisión, creo que en la pantalla es mucho más tranquilo que en la vida real, pero la primera vez que yo estuve en ese escenario, frente a tantas personas, me morí de la impresión. Y bueno, si para mí fue intimidante, no me imagino lo que significó para los participantes estar ahí, tal vez pensando que era la oportunidad de sus vidas. Desde mi punto de vista, quienes triunfaron lo hicieron porque lograron un control perfecto de sus nervios.

Y hablando de mí, más allá de controlar los nervios, tuve que estudiármelos a cada uno porque a muchos no los conocía y había nombres súper extraños. Me tocó imprimir tarjetas con sus fotos grandes para reconocerlos. Ellos tampoco se conocían entre sí, así que también fue un aprendizaje grande, pero finalmente cuando todos nos conocimos y nos tratamos, eso se convirtió en una fiesta.

¿Cómo es meterse de nuevo en el papel de presentadora? Y es que Paulina Vega tiene mil profesiones, no es solamente conductora

Justamente lo estaba pensando sola en mi casa hace unos días. Me dije: "En tres días voy a empezar a grabar todo el tiempo, voy a volver a ser presentadora, así que me tengo que meter en el rol". Y es que fácilmente un mes estoy solamente modelando, y al siguiente estoy trabajando en otros emprendimientos, entonces a mí me toca hacer un proceso mental para meterme en el rol y volver a asimilar la situación. Pero en definitiva, me gusta eso, me gusta el reto de embarcarme en nuevos roles y nuevas experiencias.

