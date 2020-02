'Joker', la más opcionada en la 92ª edición de los Premios Óscar

La Academia cerró este martes la votación para elegir los ganadores de su 92 edición. Siga los Óscar en vivo online.

Hoy, domingo 9 de febrero, el mundo conocerá a los nuevos ganadores de la famosa estatuilla.

"Joker", con once candidaturas, parte como favorita para la ceremonia que se celebrará en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Otras aspirantes destacadas son "The Irishman", "Once Upon a Time… in Hollywood" y "1917", todas ellas con diez nominaciones por cabeza.

El entretenimiento estará a cargo de la cantante y actriz Janelle Monáe, quien tendrá una actuación especial en la gala.

¿Quiere saber cómo ver los Óscar en vivo online?

Para empezar, puede sintonizarlo en Colombia a través de los canales de televisión paga TNT y TNT Series. La ceremonia comenzará a las 8:00 p.m.

De igual manera, la transmisión estará disponible por streaming en vivo por la app TNT Go, y a través de las redes sociales de TNT y de la Academia, las cuales estarán transmitiendo en vivo desde la alfombra roja.

