¿Aceptó? Esta fue la 'millonada' que le ofrecieron a famosa modelo colombiana por hacer videos para adultos

View this post on Instagram

Only for this weekend using my promo code VIVI50%OFF you will receive 50% discount on the amazing platform of HotGo. Don't miss my new TV series "VIVI TIPS" with HotGo. Muaaaaaa 💋 : : 📷:@xue_photos 👙:@VCDREAMS.LINGERIE @VCDREAMSLINGERIE.USA 💄:@crissaenzmakeup : : : Sólo por este fin de semana utilizando mi código promocional VIVI50%OFF recibirás 50% de descuento en la plataforma de HotGo. No te pierdas mi nueva serie de televisión "VIVI TIPS" en HotGo. Muaaaaa 💋