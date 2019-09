¿Muy delgada? Seguidores de Valerie Domínguez se sorprendieron por esta foto

View this post on Instagram

Hoy vimos el primer capítulo de la nueva temporada de #YoMeLlamo y lo único que les puedo decir es que les va a encantar!! 😍 Les garantizo que van a pasar un MUY buen rato! No se lo pierdan 👉🏼martes 24 a las 8:00pm por @caracoltv Top: @mariano.inc 😍