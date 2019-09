Otra muerte en la familia de Hassam conmueve a sus amigos y fanáticos

View this post on Instagram

Cuando me diagnosticaron, mi perro Rooney también enfermó, extrañamente sus riñones se pusieron muy mal, alguien me dijo que las mascotas somatizan la enfermedad del dueño. Hoy la veterinaria dijo que está bastante grave, que si no mejora es mejor aplicar la inyección. Seguimos orando para que mi único hijo macho sane y de paso me siga acompañando en esta pelea por la vida. 🙏🏼❤️❤️❤️❤️ 🐶