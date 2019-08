La influenciadora encontró un look que le favorece como nunca. El cambio extremo que Tuti Vargas se hizo y por el cual le llovieron halagos.

Luego de que le hicieran algunas críticas por su cuerpo, Tuti vargas también recibe mensajes positivos.

Estos tendrían que ver con su nuevo tinte, de color castaño medio. Dejó atrás los tonos rubios y luce su color natural.

Según los comentarios que le dejan en su cuenta de Instagram, este es el mejor color de cabello que le han visto hasta ahora.

Para muchos, se ve "fresca y elegante".

El cambio extremo que Tuti Vargas se hizo y por el cual le llovieron halagos

Hace poco, Tuti compartió un duro relato sobre su pasado.

En sus redes, podría no parecer como alguien que consume drogas. Pero, precisamente, su intención es la de dar a conocer que esto podría pasarle a cualquiera.

Según cuenta, todo comenzó cuando tenía 16 años.

"Esto empezó en el colegio. En ese momento tenía un novio al que le gustaba mucho la marihuana (…) a mí eso particularmente no me gustaba. La probé una vez y no me gustó", continúa leyendo aquí.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ

También le puede interesar