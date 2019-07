Entre lágrimas, Tuti Vargas confesó haber consumido drogas en su juventud: este es su relato

La youtuber e influenciadora reveló este duro momento de su vida. Tuti Vargas confesó haber consumido drogas en su juventud.

La historia sorprendió a muchos de sus seguidores.

En sus redes, Tuti Vargas podría no parecer como alguien que consume drogas. Pero, precisamente, su intención es la de dar a conocer que esto podría pasarle a cualquiera.

Según cuenta, todo comenzó cuando tenía 16 años.

"Esto empezó en el colegio. En ese momento tenía un novio al que le gustaba mucho la marihuana (…) a mí eso particularmente no me gustaba. La probé una vez y no me gustó", cuenta.

Después, sin embargo, le dijo a su novio que le gustaría probar la cocaína. Este arranque de curiosidad lo lamentaría más adelante. (Continúa)

Tuti Vargas confesó haber consumido drogas en su juventud

"Fue un tema de ignorancia porque no sabía realmente cómo me podía afectar esta droga y lo supremamente adictiva que puede ser. Después empecé a tener unas amistades bastante peculiares… Empecé a consumir esta droga más seguido y a irme de fiesta todos los días que yo pudiera. En algún momento empecé a hacerlo sola, vivía con mis papás. Fue un consumo muy intenso. Me acuerdo perfectamente el día que mis papás se enteraron (…)".

Según recuerda, ese día fue a hacer el Icfes y al regresar sus padres habían encontrado la droga.

Ellos realmente no sabían qué hacer, y ahí ella cayó en cuenta de la gravedad del asunto. Aunque prometió no volverlo a hacer, no pudo detenerse, y su madre la volvió a descubrir.

Después vino una larga sesión de desintoxicación, además de muchas sesiones con una psicóloga.

Este duro proceso la llevó a pensar en acabar con su vida. "Sentía que no tenía esperanza, no tenía fe porque no iba para ningún lado".

Su mamá jugó un papel clave, pues le dijo que sí podría salir adelante, y la acompañó en el proceso.

"Sea cual sea la situación, nunca se rindan", fueron sus palabras de conclusión. Por estos días, Tuti promociona su libro, en el que habla de este y otros temas.

