La 'pupuchurra' publica foto en transparencias y enloquece a sus fans

Que dice mi gente hermosa? Yo lista para mi sesión en 🇲🇽. @lpgendermologie_latam Uno de los regalos que me ha dado Mexico y q aprovecho mientras comenzamos a chambiar. Estoy contenta, alegre de vivir, vistiéndome de sueños, de esperanza, con la intuición afinada diciéndome q pronto, que ya casi, que un día a la vez y con metas cortas se llega lejos. Que va a pasar? Solo Dios lo sabe, yo hago lo q esta en mis manos. #endermologie #paz #amor #bettylafea #actriz #sisepuede #dreamscometrue