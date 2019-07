Los problemas laborales (y personales) que tuvo 'La pupuchurra' por culpa de este recordado papel

View this post on Instagram

#tbt Ella! #jenny Todo un personaje! Con sus pucheros y dramas. Mis personajes son mis bebés, nunca los juzgaría. Pero así como uno sabe lo q es, yo se quien es ella. Una mujer astuta e inteligente! Dulce y tierna pero Jodida. Ella, la q me dejó marcada con este nickname #lapupuchurra Hoy para mi es un bello recuerdo, pero es el presente de miles de personas q se están repitiendo Betty La Fea o la ven por primera vez. Hoy ella es mi #tbt Jenny García #laimpulsadora. Para todas las pupuchurras de Instagram, un beso enorme y mis deseos de q hagan sus sueños realidad, que luchen por ellos cada día de sus vidas. #paz #love #pupuchurrastyle #dreamscometrue #positivevibes #yosoybettylafea