¿Conseguirá votos? Exparticipante de 'Protagonistas' incursionará en la política

View this post on Instagram

Esta fue la carta que le envié a mi familia comunicándoles el nuevo cargo que DIOS me ha encomendado y hoy viernes 26 de julio del 2019 se las comparto con mucho AMoR 💕 Hola Familia!!! Hoy me dirijo a ustedes para contarles el nuevo cargo que Me ofrecieron y por fin a través de mi, lograr ayudar a otras mujeres de forma masiva, porque mi VOCACIÓN es el SERVICIO y el SERVICIO nos permite sentirnos GRANDES DE CORAZÓN ❣… Inicialmente puse en duda hacerlo e incluso llegue a pensar que iba hacer parte de la corrupción, pero me tome el valioso tiempo de escuchar y saber de que se trataba ser CONCEJAL DE MEDELLÍN y acepte este nuevo reto que me puso el destino, pero con la plena seguridad que es apoyada por DIoS, porque no se mueve una hoja de un árbol sin la voluntad de DIOS! Me siento muy orgullosa de mi misma, porque cuando me eligieron para hacer campaña, fue por mi desempeño en redes como mujer: EMPRENDERÁ EMPRESARIA MADRE ESPOSA Vieron en mi Muchas cualidades que pueden ser inspiración para otras mujeres y así lograr una sociedad más segura de sí misma. El que persevera alcanza, jamas me imaginé que me iban a proponer algo así, pero este es el fruto de escribir con el alma en redes y de mostrarme COMO SOY ANTE EL MUNDO 🌍 una mujer de carácter que es capaz de lograr todo aquello que sueña porque CREE PODEROSAMENTE EN ELLA MISMA!! En mi encontraron una FUENTE DE INSPIRACIÓN PARA QUE OTRAS MUJERES SIENTAN EN ELLAS ESE PODER QUE LAS HACE ÚNICAS Y MUY GRANDES! Hoy los hago partícipes de tan maravillosa noticia, porque a través de mi, lograre que muchas mujeres mas, puedan hacer sus sueños realidad desde el AMOR PROPIO 💕 ese que nos hace tanta falta siendo el empujón más grande para el ÉXITO EN LA VIDA!! GRACIAS A TODOS LOS QUE AL LEER ESTE MENSAJE CREEN EN MI Y SIENTEN QUE TENGO EL POTENCIAL PARA LOGRARLO. GRACIAS TAMBIÉN A AQUELLOS QUE AL LEERME PONEN EN DUDA EL LOGRARLO POR ALGÚN MOTIVO, PORQUE ESOS TAMBIÉN SON MOTIVACIÓN PARA INTENTAR SER CADA DÍA MEJOR EN LO QUE HAGO! ATT: KATERINE PELAEZ PEREZ CONCEJALA DE MEDELLÍN SOY LA NUMERO 2️⃣ DE LA LISTA DE ASPIRANTES DE LA ASI (alianza social independiente) #katerinpelaezp