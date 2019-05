Supuesto nuevo amor de Sebastián Yatra es blanco de comentarios por su delgadez 

View this post on Instagram

Ayer vi por primera vez @uglydolls la película en la que le di vida y voz a #Moxy 💜 me emocioné, reí y disfruté demasiado… Gracias @diamondfilmsarg por haber pensando en mi, fue una experiencia increíble. No se pueden perder #Uglydolls una película para toda la familia, con un mensaje real y muy profundo. Todos somos diferentes, especiales y eso nos hace ÚNICOS. Ojalá la disfruten mucho. Mañana estreno en todos los cines!!!!😊🙏🏻💛💜