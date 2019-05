Tini Stoessel, una estrella polifacética bajo el reflector

En Internet se pueden encontrar al menos una docena de club de fans de Martina Stoessel, mejor conocida en el medio como 'Tini'. Luego de estelarizar la serie de Disney, Violetta, esta bonaerense de 22 años se dedicó a llevar su carrera musical a la cima, sin dejar de lado la actuación.

Así regresó a la pantalla grande este año, con el reto de medirse en el ámbito del doblaje cinematográfico. Siendo la voz de Ugly dolls: extraordinariamente feos, cinta que estrena este 16 de mayo en el país, Tini reveló otro de sus talentos. Conversamos con la actriz y cantante sobre este trabajo, que la llevará a los oídos de audiencias jóvenes y adultas por igual. "Yo no lo había hecho antes y siempre había sido un sueño para mí, pero no pensé que me iba a llegar tan rápido", cuenta. "De hecho, cuando me llegó la propuesta y me puse a investigar y a ver doblajes de personajes como Homero y otros con los que crecí dije, 'esto es imposible, yo no voy a poder'. Pero bueno, lo tomé como un desafío, algo positivo. Saber que iba a compartir con artistas tan increíbles como Sofía Reyes y Mauro Bautista fue una experiencia muy linda, pero también súper difícil porque yo no sabía cómo se hacía el tema del doblaje y entré al estudio con solo seis días para aprender a hacer la película entera más las canciones grabadas, fue un trabajo muy duro".

En la cinta, que cuenta la historia de un mundo donde los peluches defectuosos luchan por ser aceptados por niños que los quieran, Tini interpreta a Moxy, una muñeca que busca cumplir sus sueños a pesar de no ser lo que algunos esperarían: "la película tiene un mensaje hermoso de inclusión, quererse a uno mismo y de rechazo al bullying", dice.

De hecho, Tini asegura que se identifica con su personaje en muchos aspectos, y asegura que, al igual que ella, más de uno lo hará. "Todos quizás en algún momento de nuestras vidas nos sentimos discriminados o diferentes, y este personaje nos dice, 'no te preocupes, todos lo sentimos', y está bien. Recordárselo todos los días, las ganas de luchar por lo que quiere, estar rodeada de buenas personas, que para ella lo principal sean los valores, el amor, la música… en todos esos aspectos me siento súper identificada con Moxy".

Siendo argentina, uno de los retos de Tini con Ugly dolls era el de conseguir un acento neutral. "Soy re-contra argentina, tengo el acento muy marcado. Aunque al haber crecido con tantas películas en las que hay acento neutro me di cuenta que no me costaría tanto como creí, sí se nota por momentos que tal vez soy argentina, pero aparte de eso cuando construí el personaje le di una onda super diferente a la mía. Cuando la escuchas es Moxy, no soy yo", cuenta.

También la está sacando del estadio con su música

Y aunque muchos la conocieron actuando, lo cierto es que en los últimos meses la argentina ha sorprendido con el crecimiento de su carrera como cantante.

Tini ha estado muy conectada con los nuevos talentos colombianos, haciendo colaboraciones con artistas como Sebastián Yatra, Morat y la última, Greeicy Rendón.

Hace poco las dos sorprendieron con el lanzamiento de 22, un tema enfocado en el despecho, pero que a pesar de la tristeza tiene un ritmo muy alegre, donde Tini se decidió a explorar una de sus raíces: la cumbia argentina.

“Esta canción es la presentación de lo que van a ver en mi tercer álbum. Es un tema muy importante para mí, es una manera de mostrar mis raíces y es que todos los argentinos nacemos y desde ese mismo momento comenzamos a escuchar cumbias. Entonces, al pensar en mi tierra y en sus sonidos, se me ocurrió que sería interesante hacer una fusión con ese ritmo urbano y latino que es tan escuchado, y que es la música con la que está creciendo una nueva generación. Trabajamos mucho esta canción con Andrés Torres y Mauricio Rengifo que son los productores musicales de mi segundo álbum y de este tercero. Pero además de eso tuve la fortuna de contar con la colaboración en los teclados de Pablo Lescano, que en Argentina lo amamos y que sin duda es un exponente de máximo nivel cuando se habla de cumbia”.

En cuanto a la llegada de Greeicy Rendón a esta canción, Tini cuenta que ambas sintieron una conexión especial luego de participar en un remix y desde ese momento se propusieron hacer un tema en el que ambas pusieran su voces. “Esta canción ya estaba grabada, así que lo que hice fue enviársela para que me diera sus comentarios, y de inmediato me dijo que le encantaba, que era muy de su estilo y que era el momento de hacer la colaboración. Y sin duda fue un gran acierto. Ella le da un condimento bien especial a la canción porque tiene un fraseo a la hora de cantar que es inigualable. Yo había intentado hacer algo similar en la versión que grabé y le envié, pero sin duda, no era ni la mitad de buena a lo que es capaz de hacer esta mujer.

Tini afirma que la conexión entre ambas se dio porque sus vidas tienen varias semejanzas.

"Creo que las dos nos identificamos mucho porque empezamos nuestras carreras desde pequeñas, y además, crecimos gracias a la participación en producciones juveniles en canales con millones de televidentes en el mundo. Y lo más importante: somos mujeres en esta industria que a veces no es tan sencilla para nosotras. Así que me siento muy conectada a ella y me alegra que podamos apoyarnos para visibilizar nuestra música”.

Tini afirma que todas las colaboraciones con artistas colombianos no han sido planeadas, pero sin duda, le han aportado a su música. “Mucho de lo que está saliendo de Latinoamérica para el mundo se está creando en Colombia o tiene la colaboración de un colombiano. Todos son artistas jóvenes y muy talentosos, y eso se nota a simple vista, cuando artistas que cantan en inglés quieren que sus voces estén en su canciones. Algo que no pasaba hace unos años, cuando éramos nosotros a este lado del mundo, quienes nos moríamos por cantar con ellos. Uno entra a los listados más importantes de la música y se encuentra con que los artistas latinos son los más escuchados. Por fortuna nosotros estamos mandando la parada y espero que siga siendo así por mucho tiempo".

22 cuenta con un video que en poco tiempo ha logrado millones de reproducciones y que tiene como protagonista al futbolista Sergio, ‘El Kun’, Agüero. “Fue el primer en decirme que sí porque es un hombre al que le encanta bailar y más si se trata de una cumbia argentina”. El video que se dio a conocer el pasado 2 de mayo, ya cuenta con más de 15 millones de reproducciones.

