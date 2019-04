Todo se dio en el capítulo de este viernes del reality de Caracol. Escote 'hasta el ombligo' de Laura Tobón en La Voz Kids fue motivo de polémica entre los televidentes.

Y es que la presentadora salió con una traje azul con un escote muy profundo.

Para mucho su atuendo fue "exagerado" y "no apto para un programa familiar".

Otros llegaron a calificar su escote como uno que "llegó hasta el ombligo".

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Laura usa un atuendo así durante esta versión 2019.

Escote 'hasta el ombligo' de Laura Tobón

#LaVozKids Los niños de Yatra están muy emocionados de cantar con él y cómo no si en esta noche quieren llegarle al corazón de toda Colombia con su ídolo y mentor 🎤🎵 📺: https://t.co/GmwG3e2LYy pic.twitter.com/xaDeT7D6NG — La Voz Kids Colombia (@LaVozKidsCo) April 27, 2019

Y las críticas sobre su manera de vestir han llegado hasta el defensor del televidente.

Sobre la nueva temporada del reality, Laura le contó a Publimetro lo siguiente:

"Bueno, esta es mi tercera temporada trabajando en La Voz Kids. La verdad estoy súper contenta y animada porque los niños me hacen más feliz. Siento que desde que trabajo con ellos me ha cambiado la perspectiva de de la vida".

Y agregó: "Los niños me han enseñado a ser noble, a disfrutar las cosas pequeñas de la vida. Me han enseñado que nada en este mundo es imposible, que no hay límites. Que si tienes una meta la puedes cumplir pase lo que pase. También me han enseñado que si te caes, te puedes volver a levantar con una sonrisa".

#LaVozKids Las niñas sienten cosas únicas cuando cantan con Cepeda, su entrenador, y para ellas es todo un honor, más en este día tan especial 🎉 📺: https://t.co/GmwG3e2LYy pic.twitter.com/XVjfsLIotO — La Voz Kids Colombia (@LaVozKidsCo) April 27, 2019

