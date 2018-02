El humorista habló sobre el controversial tema. ¡No se guardó nada! Así habló Alerta sobre su nuevo trabajo en Canal 1 y su relación con Caracol.

Alerta no se guardó ningún comentario cuando la Revista TvYNovelas lo entrevistó en su más reciente edición impresa.

En enero de este año, se conoció que el humorista no seguiría en Canal Caracol. A Alerta no se le renovó contrato, pero quedó claro que su relación con las directivas del canal no estaba en su mejor momento.

Ahora, el humorista está en Canal 1, y le contó a la revista que está más que feliz: "me han valorado de verdad. Y eso no pasó antes, porque en Caracol fui muy inquieto y me cansé de presentarles proyectos cada año, pero no pasaba absolutamente nada".

También, Alerta expresó que su relación con Canal 1 "es un amor maravilloso. Este nuevo noviazgo es de corazón".

Respecto a Caracol, el humorista dijo que aunque le había dolido mucho su salida, ya se le había pasado "la tusa de Caracol". Y aunque dijo que muy pocos compañeros estuvieron de su lado cuando todo ocurrió, destacó la amistad de la Gorda Fabiola, César Corredor, Jeringa y Fosforito, quienes se preocuparon por su situación.

Al parecer, ya todo el asunto de Caracol es agua pasada para el humorista, aunque afirmó que continuará "trabajando para que los artistas no estén tan desprotegidos y no sean víctimas de los 'caprichos' de otra personas".

