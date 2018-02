El humorista ya tiene trabajo, pero al parecer no ha dejado la rencilla atrás. ¿Rencor? Trino de Alerta contra Caracol puso a comentar a sus seguidores.

En los últimos días, los seguidores de Juan Ricardo han celebrado que el humorista ahora esté con sus chistes en el programa de Canal 1, Lo sé todo.

No obstante, el humorista parece no haber dejado atrás lo ocurrido en el canal Caracol, donde transcurrió gran parte de su carrera.

En Twitter, Alerta escribió: "buenos días para todos amanecí buscando donde devolver esto. ¿alguien mas tiene uno?", y agregó una foto de un premio Caracol que lee "Premio humorista masculino – Premios Canal Caracol 2005".

Luego de leer esto, Alerta recibió docenas de mensajes en los que le decían que no mostrara resentimiento, y que "agradeciera" lo vivido con Caracol a pesar de los últimos días.

"Usted es mucho mas que eso, Alerta, no se vive del rencor pues envenena, todo lo que usted es se lo ha ganado a pulso. Ya no importa el contexto de lo que haya pasado, se asume, pero lo que se ganó es suyo, fue el publico quien lo premió, no el canal", escribió uno.

Buenossss días para todos amanecí buscando donde devolver esto. ¿alguien mas tiene uno ? pic.twitter.com/X4icT22Ub2 — El Cuenta Huesos (@AlertaHumor) February 13, 2018

