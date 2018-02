¡Se fue para Canal 1! Este es el nuevo trabajo de Alerta

Bueno amigos y amigas para todos aquellos que me preguntan donde pueden verme desde ahora pues desde este lunes estaré por @canal1col en @losetodocol a las 8:00 pm estaré haciéndolos reír y trabajando junto a los mejores @sara_uribe @marbelle30 @elgordoariel los espero con todo mi amor y él apoyo que me han demostrado.

A post shared by Juan Ricardo Lozano (@alertahumor) on Jan 27, 2018 at 2:23pm PST