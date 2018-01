En entrevista con W Radio, Alerta confirmó su salida de Sábados Felices y enumeró los posibles motivos por los que no se le renovó contrato.

Juan Ricardo Lozano le contó a la emisora que, para empezar, él siempre fue un acérrimo defensor de los derechos de los trabajadores dentro de Caracol.

Así, mencionó que siempre se preocupó por que todos tuvieran las condiciones justas, situación que pudo haber 'levantado ampolla' en el canal:

"empece a apoyar y mirar internamente las deficiencias que habían en el programa, eso desde el punto de vista humorístico y administrativo, empecé a trabajar en temas como el acoso laboral, también me metí en el tema de mejorar las condiciones laborales para los artistas y extras."

De igual manera, se expresó sobre las diferencias entre él y Juan Ignacio Velásquez, periodista y directivo del Canal Caracol:

"ayer hablamos con Dago (García) también y de manera maravillosa me explicaba que pues a este conflicto interno entre Juan Ignacio Velásquez y Juan Ricardo Lozano hay que darle un espacio, pero pues es un espacio doloroso porque llevo 26 años en el programa."

Además, Alerta explicó que hubo una situación en la que hizo una delicada denuncia, y cree que eso pudo haber generado molestias ya que estaba pisando territorio que no era propiamente de su trabajo.

"Alguna vez una mujer había sido… llamémoslo así… acosada sexualmente, por un compañero, y yo sin embargo le dije a Juan Ignacio. Le envié el dato de la señora por mail el año pasado… todas esas cosas que uno se mete para que haya tranquilidad."

Por último, entre lágrimas, Alerta explicó que el humor es su vida, y que todavía tiene la esperanza de que el presidente del canal, Gonzalo Córdoba, lo escuche:

"eso espero porque todavía hace falta que me escuchen, hasta la fecha, no he recibido ninguna razón de la empresa para no renovar el contrato y he hecho todo el esfuerzo. (…) He sido humilde, he bajado la guardia. Como decía García Lorca, lloro porque me siento mal."

